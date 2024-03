Quattro percorsi pensati per le più diverse esigenze: una corsa, una camminata o una passeggiata in compagnia. La “Sgambada” torna ad elettrizzare la Primavera mirandolese con la 50^ edizione in programma per Domenica 5 Maggio con ritrovo, per tutti, da Piazza Costituente alle ore 8 e successiva partenza ufficiale alle ore 9.

Un appuntamento storicamente sentito dai mirandolesi, e non solo, reso possibile grazie al lavoro sinergico messo in campo dall’Associazione “Corri per Mirandola”, Amministrazione Comunale, Fondazione Cassa di Risparmio e Banca Centro Emilia. Quattro, come da tradizione, i tracciati: dai 1.6 km per i podisti occasionali, aumentando la complessità con i tracciati (tutti asfaltati) rispettivamente di 2.8 km, 7.1 km e infine il più complesso da 13.6 km. La manifestazione è inserita nel ricco programma delle “Attività podistiche Amatoriali della Provincia di Modena”.

Le iscrizioni per i singoli partecipanti (quota di partecipazione prevista 2.50€/cad) sono aperte e termineranno nel pomeriggio di Sabato 4 Maggio prossimo. La manifestazione si terrà in qualsiasi condizione atmosferica e ad essa è dedicata l’esposizione presso la “Sala Trionfini” in Via Celso Ceretti.

“Si corse la prima edizione della “Sgambada” il 26 Marzo del 1972 – commenta l’Assessore allo Sport Claudio Sgarbanti – anche se a partire dal 1969 vari gruppi podistici sponsorizzati dal Negozio “Al Meglio” di Achille Sgarbanti, oltre al Prof. Valeri e al Dott. Montella, già organizzavano corse campestri. Fin dalla prima edizione gli organizzatori furono Leonardo Artioli e Giancarlo Bellodi: ogni anno erano soliti distribuire medagliette in bronzo da collezione, realizzate dallo scultore mantovano Evandro Carpeggiani che raffiguravano i monumenti storici più caratteristici di Mirandola. Un’occasione straordinaria per esportare, fuori dalle mura cittadine, le bellezze della nostra Città grazie ai tanti partecipanti provenienti da paesi limitrofi e non. Auspico e auguro, a partire da questa conferenza stampa, agli organizzatori un grande successo di partecipazione, arrivando a superare il record storico di partecipanti stimato in 2000 iscritti”.

“Si tratta di un appuntamento atteso e tanto amato dai mirandolesi – commenta il Sindaco Greco a margine della conferenza stampa di presentazione della 50^ edizione – Un’occasione, giunta alla cinquantesima edizione, per vivere una giornata di condivisione e apprezzare a pieno gli scorci dei quattro percorsi. Sarò presente anch’io alla partenza e sarà un gran piacere dare il “via” assieme agli amici organizzatori: Mirandola corre e lo fa in tutti i sensi”.