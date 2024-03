A grande richiesta Pio e Amedeo martedì 26 marzo alle 21 ritornano in scena con Felicissimo Show al Teatro EuropAuditorium, per la loro terza replica bolognese della stagione, visto l’enorme successo delle prime due date, completamente sold-out in pochi giorni.

Con questo spettacolo Pio e Amedeo hanno la volontà di riportare a teatro un vero e proprio varietà in cui si alternano risate e momenti di riflessione sull’attualità, il tutto condito dall’irriverenza e dall’ironia tagliente diventate ormai il loro marchio di fabbrica.File rouge di Felicissimo show è infatti la “libertà di parola” che – come dichiarano gli artisti – “non dovrebbe essere mai ristretta o messa in discussione, soprattutto se si è comici, perché lo scherzo e l’ironia sono in grado di esorcizzare anche gli aspetti più negativi della vita”.

info@teatroeuropa.it – 051.372540