Cielo poco nuvoloso, con addensamenti pomeridiani sui rilievi e pianura orientali dove si avranno piogge sparse e non si esclude la possibilità di qualche isolato e breve rovescio. Ampie schiarite in serata.

Temperature in generale diminuzione, con minime comprese tra 5 e 9 gradi e massime tra 14 e 16 gradi. Venti deboli sud-occidentali. Mare mosso, con moto ondoso in attenuazione in serata.

(Arpae)