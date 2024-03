Il Questore di Bologna ha adottato l’art. 100 T.U.L.P.S. per la durata di 10 giorni per un locale sito in zona Murri a seguito di diverse attività di controllo.

In data 16 marzo 2024 il personale della Squadra Investigativa della locale Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza, unitamente al personale della Polizia Locale di Bologna ed i militari dell’arma dei Carabinieri, effettuava un servizio di controllo presso un locale sito in via Tranquillo Cremona, in quanto più volte oggetto di segnalazioni da parte della cittadinanza.

Giunti sul posto due operatori, accedevano all’interno del locale per visionare il corretto svolgimento dell’attività, i restanti operativi venivano bloccati da due uomini addetti al filtraggio, ed anche dopo essersi qualificati venivano bloccati all’ingresso, ostacolandogli così l’esecuzione dei controlli di polizia.

Dai controlli effettuati emergevano numerose criticità, nello specifico nella serata tra il 16 e 17 febbraio u.s., nel suddetto locale si era reso necessario l’intervento delle Forze di Polizia a causa di gravi fatti di liti e risse, nonché danneggiamenti di autovetture in sosta oltre a schiamazzi e musica ad alto volume.

Il Questore ha così ritenuto necessario adottare una misura preventiva e cautelare per contrastare situazioni pericolose e garantire la sicurezza e l’ordine pubblico.