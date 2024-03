Proseguono gli attestati di solidarietà e vicinanza ai degenti della Pediatria del Policlinico di Modena, nell’avvicinarsi della settimana di Pasqua. Oggi, sabato 23 marzo, nel reparto diretto dal Professor Lorenzo Iughetti, sono state ricevute due distinte delegazioni che hanno consegnato uova di cioccolato e doni da destinare ai bambini ricoverati.

La prima in ordine di tempo è stata quella dei ragazzi del Rotaract Club di Modena, la cui delegazione è stata accompagnata nel reparto di Pediatria da una delegazione di ASEOP rappresentata da Carla Ferri, storica maestra della Scuola Ospedaliera oggi in congedo. Il nutrito gruppo di giovani ha potuto effettuare una visita al reparto per poter poi consegnare personalmente i regali ai bambini.

A seguire anche l’Associazione Nazionale Alpini sezione di Modena ha portato altre uova di cioccolato grazie all’impegno del capo delegazione Michele Tonioni e degli altri soci, anche loro ricevuti dal Professor Iughetti e dai professionisti presenti in reparto. Gli alpini si sono presentati con il consueto cappello identificativo e, a loro volta, hanno effettuato una visita tra le varie camere di degenza per la consegna “porta a porta” dei propri doni. Ulteriori donazioni da parte di enti e associazioni sono previste anche domani e nei prossimi giorni a testimoniare la rinnovata e grande attenzione del tessuto sociale modenese nei confronti dei bambini che si trovano a dover trascorrere un periodo pasquale meno fortunato di altri.