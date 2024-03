Nel corso della serata di ieri, numerose pattuglie dell’Arma provinciale, in aderenza alle disposizioni impartite dal Comando di via Pico della Mirandola, hanno disposto posti di controllo stradali, verificato il rispetto degli obblighi dei sottoposti a misure dell’Autorità Giudiziaria, eseguito controlli tesi al contrasto del traffico delle sostanze stupefacenti.

Nel contesto dei servizi, a Sassuolo un 24enne è stato fermato ad un posto di controllo. Richiesto dei documenti di guida, ha declinato delle generalità confermate dall’esibita patente che, sottoposta a verifica dagli operanti insospettiti dalla dubbia corrispondenza tra volto dell’effigiato con quello del fermato, è effettivamente risultata intestata a terza persona. L’uomo, che aveva preso in “prestito” il documento all’insaputa del titolare, è stato denunciato per la falsa attestazione di generalità, per sostituzione di persona e per guida senza patente.

Sempre a Sassuolo, i militari hanno sorpreso un 52enne che guidava la propria autovettura in stato di ebbrezza alcolica: sottoposto all’esame dell’alcol test, è risultato positivo ad entrambe le prove effettuate. Le sanzioni accessorie del ritiro della patente di guida e del sequestro amministrativo del veicolo, hanno seguito la denuncia all’Autorità Giudiziaria per la violazione penale dell’art. 186 del Codice della Strada.

A Fiorano Modenese un 23enne è stato trovato in possesso, nell’abitazione in cui si trova agli arresti domiciliari, di circa tre grammi di hascisc dopo esser stato sorpreso a fumare uno “spinello” confezionato con l’analogo stupefacente.

A Vignola un uomo di 28 anni, controllato alla guida della sua autovettura, aveva con sé dell’hascisc per circa due grammi. E’ stato così disposto l’immediato ritiro della patente di guida, a cui seguiranno le verifiche circa il mantenimento dei requisiti di idoneità alla guida.

A Carpi i Carabinieri hanno denunciato due giovani di 21 e 22 anni poiché colti alla guida delle loro autovetture rispettivamente in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Anche in questo caso sono state applicate sanzioni penali e amministrative.

I Militari della Sezione Radiomobile di Modena, impegnati nello svolgimento del servizio, intervenivano in soccorso degli impiegati di un ufficio postale cittadino in cui un utente, innervosito allo sportello dalla richiesta dei documenti di identità, iniziava a urlare e di seguito dava in escandescenza danneggiando con violenza alcuni arredi dei locali, causando così l’interruzione del pubblico servizio. L’uomo, un 64enne residente in città, veniva deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica per danneggiamento.