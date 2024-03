Venerdì 22 marzo il Comune di Soliera è stato premiato alla 10ª edizione di “Sotto il muro dei 100 chili” promossa dalla Rete Rifiuti Zero e dai Comuni Rifiuti Zero dell’Emilia Romagna, che si è tenuta a Civitella di Romagna, nel forlivese, e che premia le migliori esperienze in regione nella gestione dei rifiuti.

A rappresentare Soliera è stata l’assessore comunale all’Ambiente Katia Mazzoni. A sua volta Aimag è stato premiato come primo gestore in classifica per i risultati del territorio in cui opera.

La premiazione ha riguardato i comuni virtuosi emiliano-romagnoli i cui residenti, nel 2022, attraverso una riduzione della produzione dei rifiuti e una efficace raccolta differenziata sia in termini di quantità che di qualità, hanno prodotto meno di 100 chili pro capite di rifiuti non riciclati, dati dalla somma dei rifiuti indifferenziati e dagli scarti delle raccolte differenziate.

“Il premio parte dalla constatazione che stiamo consumando il 170% delle risorse che il pianeta ci mette a disposizione ogni anno, e che se vogliamo garantire la sopravvivenza della nostra casa comune e dei suoi abitanti, occorre ridurre al minimo gli sprechi e riciclare tutto”, ha spiegato Michele Giovannini, coordinatore della Rete Rifiuti Zero e Comuni Rifiuti Zero ER.