Nella notte un grave incidente stradale si è verificato sull’Autostrada A1, al km 174 in direzione Bologna all’altezza di San Cesario. Non erano ancora le 2:00, quando un autobus della compagnia Flixbus, per cause in corso di accertamenti, ha impattato contro la barriera laterale.

Sul posto i soccorsi hanno permesso, grazie all’intervento della squadra dei Vigili del fuoco di Vignola, di liberare alcune persone rimaste incastrate. I sanitari del 118, intervenuti con varie ambulanze e anche l’elisoccorso, hanno accertato la morte di un ragazzo di 18 anni soccorrendo altre sette persone, solo due delle quali in codice di media gravità, dunque nessuna in gravi condizioni. Autostrada chiusa per tutta la durata delle operazioni.