Martedì 26 marzo, in via Medaglie d’oro 33, si svolge un controllo di stabilità su una grande quercia, di quasi cento anni, di proprietà privata, che affaccia sul fronte stradale. L’intervento, che si concluderà in giornata, comporta l’occupazione di due posti auto ma nessun limite alla circolazione stradale.

Il controllo fitostatico è stato deciso all’unanimità dai residenti nel condominio, per i quali la quercia, che si trova in condizioni vegetative non ottimali, ha un valore affettivo oltre che ornamentale ed ecologico, con l’obiettivo di tutelare prima di tutto la sicurezza pubblica e privata ma anche le possibilità di garantirne la sopravvivenza.

Il controllo consiste in una prova di trazione per verificare la resistenza della pianta a sollecitazioni dinamiche (come, per esempio, vento forte). Se la quercia supererà questo primo esame, sarà effettuata un’ulteriore indagine, una tomografia assiale computerizzata, in pratica una Tac, per individuare eventuali aree di legno degenerato o in fase degenerativa alla base del tronco, visto che la pianta appoggia in parte sul muretto di recinzione del condominio. Se anche questo secondo esame sarà superato, si valuteranno monitoraggi futuri per tenere sotto controllo l’evoluzione delle sue condizioni.