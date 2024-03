Nel primo pomeriggio dello scorso 23 marzo, intorno alle 14:30 si è sviluppato un incendio all’interno di un Bed & Breakfast di via Provinciale Nord del comune di Bagnolo in Piano. Al riguardo del rogo, che ha distrutto l’intera struttura, i carabinieri, congiuntamente ai vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, non solo non hanno avuto dubbi sull’origine dolosa, partito dal materasso di un camere della struttura ricettiva, ma sarebbero arrivati all’individuazione del presunto responsabile della grave condotta, identificato in un 30enne reggiano, poi denunciato con l’accusa di danneggiamento seguito da incendio

È accaduto sabato pomeriggio, quando una pattuglia dei carabinieri della stazione di Bagnolo in Piano, è intervenuta in via Provinciale Nord, dove l’operatore in servizio al 112 segnalava un incendio presso una struttura ricettiva. Sul posto oltre alla pattuglia dei carabinieri di Bagnolo in Piano intervenivano due squadre dei vigili del fuoco di Guastalla. I militari avevano modo di accertare che l’alloggio al primo piano dello stabile adibito a Bed and Breakfast era andato a fuoco con le fiamme che sarebbero partite da un materasso di una camera da letto occupata in precedenza da una coppia, camera dove i carabinieri la sera precedente erano intervenuti per una lite tra la stessa coppia con l’uomo, identificato nell’odierno indagato, che aveva danneggiato i locali della struttura. Dopo la lite l’allontanamento delle parti con l’odierno indagato – stando alle risultanze in possesso ai carabinieri bagnolesi – che avrebbe fatto ritorno nella struttura ed avrebbe dato fuoco al materasso generando conseguentemente l’incendio che interessava l’intera struttura recettiva. A suo carico i carabinieri della stazione di Bagnolo in Piano, con il supporto dei colleghi della stazione di Corso Cairoli, acquisivano elementi di presunta responsabilità, per cui l’uomo veniva denunciato alla procura reggiana.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.