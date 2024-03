Grande affluenza di candidati, personalità e cittadini alla presentazione della lista civica “Formigine al Centro”, avvenuta stamattina in centro a Formigine. Alle 12,00 di lunedì mattina, in pieno orario lavorativo, ben un centinaio di persone ha preso parte all’evento.

Armando Pagliani, capolista e anima della lista oltre che assessore della Giunta di Maria Costi, ha ricordato come la lista intenda rappresentare tutti coloro che si riconoscono su posizioni moderate, concrete e di buon senso.

Il dialogo e la competenza saranno i capisaldi del progetto politico che coinvolge anche consiglieri comunali uscenti come Alessandro Neviani. La lista è appoggiata inoltre da Italia Viva Formigine, rappresentata nell’occasione da Cristiano Vincenzi. Presente anche la consigliera regionale Giulia Pigoni (capogruppo di Italia Viva).

È intervenuta anche Elisa Parenti, candidata a sindaco di Formigine per il centro sinistra, che ha ringraziato Pagliani e la folta schiera di sostenitori e sostenitrici, sottolineando l’importanza di una coalizione allargata e di tante sensibilità politiche diverse in grado di convergere su un progetto politico unitario, in continuità con l’amministrazione guidata negli ultimi dieci anni da Maria Costi. La stessa Costi era presente, insieme a diversi assessori comunali in carica e all’ex sindaco Franco Richeldi.

A livello di programma, tra le molte idee in campo, la lista propone di realizzare il nuovo Villaggio dello Sport comprensivo di stadio, spogliatoi, palestra, tribuna e parcheggi; realizzare alloggi ERS per far fronte all’aumento dei prezzi nell’edilizia residenziale; ristrutturare l’ex casa del custode sita in Villa Gandini per renderla funzionale e disponibile alle attività dei giovani formiginesi; puntare alla rigenerazione urbanistica dei comparti esistenti; non aumentare le tariffe dei servizi a domanda individuale nel corso della legislatura 2024/2029.