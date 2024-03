Stefano Bollani salirà sul palco il prossimo 27 marzo al Teatro EuropAuditorium di Bologna con una delle sue formazioni più amate, il Danish Trio, che lo vede al fianco dei due musicisti di punta della scena scandinava: Jesper Bodilesen al contrabbasso e Morten Lund alla batteria.

I tre artisti si incontrano nel 2002 su iniziativa di Enrico Rava, che li chiama a collaborare in occasione della sua vittoria al Jazzpar, prestigioso premio jazz assegnato a Copenaghen. Da questo incontro parte una collaborazione che culmina con la pubblicazione dei dischi Mi ritorni in mente e Gleda, entrambi usciti per l’etichetta danese Stunt Records, e Stone in the Water, pubblicato dall’etichetta tedesca ECM. A questi album vanno aggiunti Joy in Spite of Everything (ECM), inciso a New York con il supporto del chitarrista Bill Frisell e del sassofonista Mark Turner, Close to You (Stunt), disco in cui Bollani, Bodilsen e Lund affiancano la cantante danese Katrine Madsen, Mediterraneo (ACT) e The music of Sasha Argov.

