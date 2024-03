Tradizionalmente il periodo della Pasqua corrisponde con la ripresa della stagione turistica in Appennino e a Castelnovo Monti. E sono davvero tanti gli eventi che accompagneranno il percorso verso le feste pasquali. Fino a lunedì 8 aprile è possibile visitare negli ambienti del Teatro Bismantova l’esposizione di opere pittoriche di Simona Sentieri. Gli orari di apertura sono da lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 19 ed è possibile visitarla anche nei momenti di apertura del cinema-teatro. Per informazioni: 0522 610204, biblioteca@comune.castelnovo-nemonti.re.it.

Giovedì 28 marzo al Centro per le famiglie in via XXV Aprile, è in programma una narrazione e laboratorio creativo per bambini dai 4 anni in su, alle ore 17. “Flora e il fenicottero” è il titolo della narrazione, dall’omonimo albo illustrato di Molly Idle. I posti disponibili sono 20 (info e prenotazioni: 0522 610204, biblioteca@comune.castelnovo-nemonti.re.it).

Da giovedì 28 aprile e fino a sabato 30 marzo torna con la 7^ edizione il torneo di pallavolo maschile under 17 Castelnovo ne’ Monti Volley Cup: le partite si svolgeranno nella Palestra dell’Istituto Cattaneo, ne Palazzetto dello Sport “M. Bonicelli” e nella Palestra delle Scuole Medie Bismantova. La novità di quest’anno è che parteciperà al torneo anche la Nazionale di Pallavolo Maschile Fssi.

Sabato 30 marzo in piazza Gramsci dalle ore 16 ci sarà la Pasqua al Direzionale, con intrattenimento per bambini e animazione.

Domenica 31 marzo a Gatta, nella piazzetta al centro del paese, dalle 9.30 alle 13 si giocherà a Scusìn.

Ma ovviamente la grande attesa è per “Quelli di Scusìn tornano”, la grande gara delle uova sode colorate che animerà il centro storico di Castelnovo con la 42^ edizione: nella parte più antica e affascinante del paese, il 31 marzo e il 1 aprile, dalle ore 10, ci saranno oltre al gioco amatissimo da adulti e bambini, anche gastronomia, solidarietà, artisti di strada itineranti e il laboratorio a cura di Simona Sentieri “Le uova di carta”. Lunedì di Pasquetta alle 17 ci sarà anche l’estrazione della lotteria, il cui ricavato sarà devoluto al Reparto di Endoscopia dell’ospedale Sant’Anna di Castelnovo e alla ristrutturazione dell’Oratorio di Santa Maria Maddalena in via I Maggio.

Lunedì 1 aprile ci sarà anche il Mercato di Pasquetta: dalle ore 9 il classico mercato settimanale del lunedì nelle piazze del centro, e in piazza Peretti dalle 8 anche il mercatino dell’antiquariato con hobbisti.