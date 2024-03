MILANO (ITALPRESS) – “Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo che introduce i test psicoattitudinali per l’accesso alla magistratura. Non è affatto un’invasione di campo da parte del governo nei confronti della magistratura. Tutta la procedura di questo test è affidata al Consiglio superiore della magistratura, non vi sono interferenze da parte del governo salvo quelle burocratiche”. Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, durante la conferenza stampa a Palazzo a seguito del Consiglio dei ministri. “L’esame psicoattitudinale è previsto per tutte le funzioni più importanti del Paese, per i medici, per i piloti di aereo, ma è soprattutto previsto per le forze dell’ordine – ha ricordato poi – . Questa è una domanda che vorrei fare a chi polemizza proprio tra i miei ex colleghi con questa scelta e vorrei una risposta logica e non polemica. Il pm è il capo della polizia giudiziaria, che viene sottoposta ai test psicoattitudinali. Se noi sottoponiamo a questi test chi ubbidisce al comandante, è possibile non sottoporre al test psicoattitudinale chi ha la direzione della polizia giudiziaria? Aspetto un attimo una risposta, non vorrei che fosse la solita polemica ed evanescente”.(ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma