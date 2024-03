A Castelfranco Emilia hanno preso il via lo scorso fine settimana le attività del CEAS, il Centro di Educazione Alla Sostenibilità, che realizza attività educative per far crescere in giovani e adulti conoscenze, comportamenti su aspetti globali e locali della sostenibilità: biodiversità, risparmio energetico, raccolta differenziata e riduzione dei rifiuti, mobilità sostenibile, salute, corretta alimentazione, diritti di cittadinanza attiva.

Le attività del CEAS, che nasce da una convenzione tra i Comuni di Castelfranco Emilia, Nonantola, Bomporto e Bastiglia, comprendono anche attività laboratoriali e iniziative pubbliche diverse, azioni di didattica con le scolaresche, formazione agli insegnanti e agli operatori della facilitazione, guide e accompagnamento alle strutture e si siti tematici, ai percorsi paesaggistici e ambientali, a processi partecipativi, elaborazione ed esecuzione di piani comunicativi convenuti con gli enti coinvolti.

In particolare questo Centro mette a disposizione di scuole e comunità locali un’offerta formativa di qualità, organizza progetti che coinvolgono ragazzi e adulti in attività di informazione e partecipazione per promuovere la sostenibilità e stili di vita responsabili.

La prima iniziativa organizzata dal Centro si è svolta nel sito Natura 2000 di Manzolino sabato 23 marzo, in occasione della Giornata dell’Acqua (che ricorre ogni anno il 22 marzo), con un laboratorio esplorativo del sito dedicato a bambini/e e famiglie.

“Il primo evento che abbiamo organizzato come CEAS è stata una passeggiata adatta a tutti/e per esplorare l’area della Cassa di Espansione del Canale di San Giovanni, che da opera idraulica è diventata anche un importante habitat di numerose specie di uccelli acquatici. Siamo ora al lavoro per mettere a punto un ricco programma di iniziative condiviso con gli assessorati competenti degli altri Comuni coinvolti” – ha commentato l’Assessora alla Transizione Ambientale ed Energetica di Castelfranco Emilia Sarah Testoni.

Le attività del CEAS, che contribuisce anche alla divulgazione scientifica e storica relativa all’evoluzione e alla storia del territorio, alla divulgazione attraverso attività didattiche del tema del rapporto uomo ambiente, proseguiranno in aprile con dei laboratori durante le giornate di apertura dei nidi e diverse attività durante la Festa di Primavera.