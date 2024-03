Domenica 31 marzo, Cavriago sarà in festa con il tradizionale appuntamento della Fiera del Bue Grasso a Cavriago, giunta alla sua 218^ edizione.

In piazza Zanti sarà possibile degustare e acquistare prodotti tipici nell’ambito della XL^ Mostra Enogastronomica “Tipico & Tipico: i sapori e gli aromi”, ci sarà l’esposizione di alcune associazioni di volontariato del territorio, non mancherà il mercato tradizionale lungo via della Repubblica e via Rivasi, ci saranno bancarelle con prodotti artigianali ed artistici in via Rivasi.

Piazza Benderi ospiterà “Ciccioli in fiera”, mentre nel parcheggio del Multiplo sarà allestita la XXIII^ edizione della Mostra Nazionale di Bovini di razza Reggiana organizzata da ANABoRaRe, con taglio della forma di Parmigiano Reggiano di Vacche Rosse e sfilata e premiazione degli animali.

Presso la sede di AUSER, in via don Tesauri 1, sarà possibile visitare la mostra fotografica “Viaggio nel mondo della natura” a cura del Gruppo fotografico “Cuariegh”.

Luna Park in piazzale Govi e in piazza Zanti.

Sempre in piazza Zanti alle 11.15 il taglio del nastro.

“Il mio grazie a SCAT per il sostegno economico, e all’Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Reggiana per avere scelto la Fiera del Bue Grasso per la Mostra delle Vacche Rosse.” Dichiara il Vice Sindaco Matteo Franzoni. “Ringrazio il presidente di Pro Loco Quariegh, Pietro Gualerzi, e le associazioni del Paese per essere sempre al nostro fianco. Ringrazio gli Alpini di Cavriago e i volontari per la safety che non fanno mancare neanche quest’anno la preziosa collaborazione all’organizzazione della fiera.

Non resta quindi che fare un salto in fiera, dove sarà possibile tra le tante iniziative anche trovare e conoscere gli allevatori che racconteranno a esperti e meno esperti di questi splendidi animali.

Il programma

Domenica 31 marzo 2024

Dalle 9.00 alle 19.00 degustazione e vendita dei prodotti tipici in piazza Zanti, mercato tradizionale lungo via Repubblica e via Rivasi, Bancarelle con prodotti artigianali ed artistici in via Rivasi, Ciccioli in fiera in piazza Bendery

Luna Park in piazzale Govi e piazza Zanti



23° mostra nazionale bovini di Razza Reggiana – presso il Parcheggio del Multiplo

Ore 9.30 Inaugurazione della 23° mostra nazionale bovini di Razza Reggiana con saluti del Presidente Ugo Franceschini e direttore Massimo Bonacini – ANABoRaRe

Ore 9.40 Sfilata degli animali e valutazione bovini in mostra a cura di ANABoRaRe

Ore 11.45 Premiazioni nel ring

Ore 12.15 Taglio della forma di Parmigiano Reggiano di Vacche Rosse

Ore 12.30 A pranzo con le vacche rosse – cottura di carne a fuoco vivo, degustazione di prodotti tipici Vacche Rosse

Ore 15.30 Sfilata degli animali – 3° Premio nazionale “Mario Guardasoni” – Dual Breeding 2 a cura dell’Istituto d’istruzione superiore “Antonio Zanelli”

Ore 16.30 Assegnazione Premio nazionale “Mario Guardasoni”.

Via don Tesauri 1 – ore 11.00 Inaugurazione della mostra “Viaggio nel mondo della natura” a cura del Gruppo fotografico “Cuariegh”.

In Piazza Zanti ore 11.15 taglio del nastro e inaugurazione della 218^ edizione della Fiera del Bue Grasso alla presenza delle autorità locali, di ANABoRaRe, di Proloco Cavriago, Alpini Cavriago e SCAT, sponsor dell’iniziativa.