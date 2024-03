Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, mercoledì 3 aprile alle ore 10:00, all’inaugurazione della nuova sede dell’Ente di formazione CFP Nazareno a Mirandola, situata in Via Alessandro Volta 25. Al tradizionale taglio del nastro saranno presenti, per il Comune di Mirandola, il Vice Sindaco Letizia Budri, l’Assessore alla Promozione del Territorio, Fabrizio Gandolfi, l’Assessore alle Pari Opportunità, Federica Luppi, il Direttore Area Formazione Adulti Cfp Nazareno, Giuseppe Bagassi, e, per la tradizionale benedizione augurale, il parroco Don Fabio Barbieri.

Il Centro di Formazione Professionale Nazareno di Mirandola si va ad aggiungere alle altre sedi esistenti da vari anni a Carpi ed a Bologna che si sono rivelate una realtà formativa d’eccellenza nel territorio dell’Emilia-Romagna, offrendo a giovani e ad adulti corsi professionalizzanti nella ristorazione, nell’ambito socio-sanitario oltre al supporto alle aziende nella formazione continua dei propri collaboratori.

Il CFP Nazareno è un Ente di Formazione accreditato presso la Regione Emilia-Romagna ed opera in diversi ambiti: dalla formazione obbligatoria dell’apprendistato, ai corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla promozione e certificazioni dei tirocini formativi, a cui si aggiungono le politiche attive del lavoro, con il programma Gol (Garanzia di occupabilità dei lavoratori) e il Frd (Fondo Regionale disabili) per favorire l’inserimento e il mantenimento del posto di lavoro delle persone con disabilità e per la loro inclusione socio-lavorativa.

Al termine della visita alla struttura, seguirà un rinfresco per il quale è gradita una cortese conferma ai contatti cinzia.bisanti@nazareno.it e rosa.ferraiuolo@nazareno.it che saranno liete di accogliere i gentili ospiti nel modo migliore.