Per questi motivi con l’accusa di lesioni personali, minacce e rapina, i carabinieri della stazione di Reggio Emilia Santa Croce hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo reggiano un 51enne straniero, domiciliato nel reggiano. I fatti risalgono al 19 ottobre scorso, quando intorno alle ore 09:00 la vittima, un uomo di 55 anni, mentre passeggiava con il proprio cane in via Adua, veniva aggredito alle spalle e afferrato dal collo dal 51enne. Riuscito a divincolarsi, nel tentativo di chiamare le forze dell’ordine con il proprio telefono cellulare, gli veniva sottratto dalle mani dall’aggressore, che lo colpiva con un pugno al viso, dopo qualche secondo, grazie all’intervento di alcuni passanti l’aggressore riconsegnava il cellulare e si allontanava continuando a rivolgere minacce alla vittima.

Formalizzare la denuncia, i carabinieri della stazione di Reggio Emilia Santa Croce, grazie a concordi testimonianze e all’analisi delle telecamere di videosorveglianza, riuscivano a risalire al presunto aggressore, che veniva quindi denunciato alla Procura reggiana. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.