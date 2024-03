Un altro passo di Stylgraph nel segno dell’innovazione, con la ferma volontà di evolversi con lo sguardo puntato al futuro. E’ con queste premesse che l’azienda vuole condurre i suoi clienti attraverso un viaggio che illustri una nuova “bellezza” o – ancora meglio – un nuovo “lato estetico” nelle progettazioni per floor e wall covering.

Il risultato di una meticolosa ricerca per la creazione di superfici dal design riformatore in cui anima e cuore si uniscono in “Aesthetic Side”: nuovo open house attualmente in corso e che continuerà nelle prossime settimane presso la sede sassolese di Via Valle d’Aosta.

Un’occasione unica per scoprire gli ultimi prodotti realizzati, che incontrano e rappresentano al meglio la bellezza che prende vita dalle superfici.

Una profonda investigazione cromatico-materica, connubio perfetto tra tendenza e studio di esigenze di mercato, che attraverso la realizzazione di nuove texture e collezioni, si pone l’obiettivo di comunicare emozioni, sensazioni e percezioni tattili.

Ancora una volta Stylgraph ha il piacere di presentare ai clienti che ne visiteranno gli spazi espositivi, una vasta gamma di materiali, tradizionali ad al tempo stesso all’avanguardia, nati dall’intreccio del sapere fare manuale allo studio grafico e progettuale del prodotto. Valorizzare ed esaltare ogni singola identità̀ materica è il giusto imput per esplorare nuove strade progettuali.

Con “Aesthetic Side” vogliamo narrare di ciò che i progetti possano raccontare in un equilibrio tra ricerca del design e rappresentazione dell’anima del prodotto. Tasselli fondamentali all’interno di questo processo: la finitura e la resa estetica, ma soprattutto tecnica, dei prodotti.

Non a caso cogliamo l’occasione per presentare con orgoglio anche il lato più tecnologico che ha reso possibile la realizzazione di prodotti finiti che i clienti potranno personalmente toccare con mano all’interno della Gallery “World of Finishes” appositamente dedicata alla valorizzazione del processo realizzativo ed alle più svariate soluzioni di finitura brevettate dalle aziende partner.

Una brillante collaborazione in essere tra STYLGRAPH, SACMI, BMR e SURFACES GROUP, con il supporto imprescindibile di diversi colorifici ceramici, capace di esaltare e dare vita all’anima strutturale delle nostre progettazioni. Arte e tecnologia si incontrano in un cerchio perfetto che crea il circuito più completo dallo schizzo creativo alla piastrella, dal disegno grafico alla sua ineccepibile realizzazione.

Non possiamo che essere entusiasti di un altro traguardo che Stylgraph aggiunge ad una storia tutta Made in Italy, intrisa di tradizione e passione per il design e tutte le sfaccettature che lo compongono, con l’obiettivo di continuare a portare la propria voce nel mondo della progettazione di superfici.