I cittadini dell’Unione Europea residenti a Sassuolo possono partecipare alla votazione per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale; gli stessi cittadini possono inoltre candidarsi alla carica di Consigliere Comunale.

Per esercitare questo diritto i cittadini comunitari residenti dovranno iscriversi nell’apposita lista elettorale aggiunta, compilando una specifica domanda che va presentata personalmente o spedita con raccomandata, insieme a copia di un documento di identità, all’Ufficio Elettorale del Comune di residenza, entro il 30 APRILE 2024 . Questo termine è PERENTORIO . Significa che le domande che perverranno oltre NON POTRANNO ESSERE ACCOLTE .

L’Ufficio Elettorale provvederà ad iscrivere nelle liste aggiunte coloro che ne hanno diritto ed a consegnare a ciascuno la tessera elettorale necessaria per partecipare alla votazione.

I cittadini dell’Unione Europea già iscritti nella lista aggiunta in occasione di precedenti elezioni amministrative e che non sono stati cancellati, possono esercitare il diritto di voto per le Elezioni amministrative 2024, senza dover presentare una nuova domanda.

Per informazioni dettagliate, l’Ufficio Elettorale è a disposizione nei seguenti orari:

Lun, Mart, Merc, Ven, dalle ore 9,00 alle ore 12,30

Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 15,00 alle ore 18,30

Sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,30

Tel. 0536 844732 – 844967 – elettorale@comune.sassuolo.mo.it