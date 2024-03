Nel primo pomeriggio di mercoledì 27 marzo, operatori della Squadra Volanti di Reggio Emilia sono intervenuti in via Aleardo Aleardi a seguito di una segnalazione pervenuta alla locale Sala Operativa circa la presenza di persone sospette.

Sul posto, gli agenti notavano la presenza di alcuni soggetti presenti a bordo di diverse autovetture parcheggiate sul ciglio della strada i quali, alle domande degli operatori in merito al motivo della loro presenza sul posto, inizialmente non fornivano alcuna giustificazione.

Dopo qualche minuto i soggetti affermavano trovarsi in quella zona in quanto avevano trovato alloggio in un’abitazione in quella via con le rispettive fidanzate. Questa versione, però, non convinceva gli agenti intervenuti che decidevano di sottoporre i soggetti a una perquisizione personale e veicolare.

Durante le attività di perquisizione, all’interno dell’auto di uno dei tre soggetti, un 27enne nato in Francia ma residente in provincia di Brescia, venivano rinvenuti due coltelli di medie dimensioni, uno sfollagente telescopico nonché, occultata all’interno del baule dell’autovettura, una pistola “scacciacani” comprensiva di caricatore e di una scatola contenente 28 cartucce a salve di cui il soggetto non riusciva a fornire alcuna giustificazione.

Immediatamente il 27enne è stato condotto presso i locali della Questura al fine di essere sottoposto ai consueti accertamenti, al termine dei quali è stato deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere mentre tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro.