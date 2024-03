Il 3 aprile 2024, alle ore 20, la stagione di prosa del Teatro Herberia di Rubiera, ideata e promossa da La Corte Ospitale, conclude la sua programmazione con Grazie per la squisita prova, uno spettacolo di Enzo Vetrano, Stefano Randisi e Nicola Borghesi, scritto da Nicola Borghesi, regia di Enzo Vetrano e Stefano Randisi.

La storica coppia teatrale formata da Enzo Vetrano e Stefano Randisi, cuore pulsante di una tradizione teatrale antichissima e contemporanea, incontra Nicola Borghesi, regista trentasettenne, nei corridoi dei teatri che comunemente frequentano. Si conoscono, si parlano, si vanno reciprocamente a vedere in scena. Tra loro scatta una strana, ineffabile scintilla, che ha a che fare con una forma di amore per il teatro che non sanno bene definire, ma che sentono comune. Le loro vite teatrali sono lontane anni luce, appartengono a mondi incomparabili, eppure hanno molte cose da dirsi. Ci sono, forse, molti misteri, che devono essere ascoltati e trasmessi. Un qualcosa di immutabile che, da sempre, porta sul palcoscenico chi ha deciso di dedicare ad esso la propria vita.

biglietteria@corteospitale.org, WhatsApp 3282911077 – Biglietti disponibili su www.vivaticket.it.