Dal 5 al 7 aprile (ore 21, domenica ore 16) va in scena al Teatro Duse di Bologna il pluripremiato ‘Cyrano de Bergerac’ di Edmond Rostand, adattato, diretto e interpretato da Arturo Cirillo che, proprio per questo lavoro e oltre che per ‘Il gioco del panino’ ha vinto, come attore e regista, il Premio Associazione Nazionale dei Critici di Teatro 2023.

Lo spettacolo, che vanta numerose candidature all’Ubu e all’Hystrio Twister, si è aggiudicato anche il Premio Le Maschere del Teatro 2023 per i migliori costumi, firmati da Gianluca Falaschi. In scena, accanto a Cirillo, ci sono Rosario Giglio, Francesco Petruzzelli, Irene Ciani, Giulia Trippetta, Giacomo Vigentini. Le scene sono di Dario Gessati, il disegno luci di Paolo Manti, la musica originale e le rielaborazioni di Federico Odling.

Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it