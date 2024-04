Yue Yin Dance Company è un gruppo di danza contemporanea che si dedicata all’insegnamento, alla produzione e all’esecuzione di opere coreografiche originali della fondatrice e direttrice artistica Yue Yin. Nell’ultimo decennio, Yin ha perfezionato e ampliato un vocabolario di movimento originale – FoCo Technique™ – nato dalla fusione della tradizione popolare cinese e della danza contemporanea. La visione di YYDC è incorporare questo stile caratteristico nelle produzioni originali della compagnia e nelle frequenti commissioni coreografiche, realizzando spettacoli originali, dinamici, emotivamente e fisicamente coinvolgenti e presentando le proprie opere a livello internazionale. La finalità della compagnia è anche quella di coltivare l’interesse del pubblico per la danza contemporanea, presentando opere artisticamente responsabili e socialmente consapevoli. La FoCo Technique si è rapidamente affermata anche quale metodo di formazione riconosciuto dai professionisti della danza.

La compagnia vanta crediti in tournée internazionali, presentando opere in vari festival di danza, quali Schrittmacher Festival in Germania, Jacob’s Pillow Dance Festival Inside Out, New York International Fringe Festival, Open Door Dance Festival a Iowa City, The Wave Rising Series, DUMBO DANCE Festival, The Current Sessions, DanceNow [NYC] al Joe’s Pub e molti altri. Inoltre, YYDC si è esibita in ambiti importanti quali BAM Fisher, Joyce SoHo Theatre, Peridance Theatre, Lincoln Center Rosh Hall, New York Live Arts e molti altri. Yue Yin ha ricevuto commissioni da compagnie e organizzazioni prestigiose quali la Martha Graham Dance Company, il Boston Ballet, il Philadelphia Ballet, la Limon Dance Company, il Balletto Teatro di Torino e la Juilliard School for Dance di New York.

Biglietti Da € 7 a € 20 salvo riduzioni

I biglietti si possono acquistare online, presso la biglietteria del Teatro, o telefonando allo 059 2033010. Info www.teatrocomunalemodena.it.