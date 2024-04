Giunge al termine la 31^ rassegna Dante Aimi, stagione meravigliosa con ancora più partecipazione degli scorsi anni. A chiudere la rassegna, come da tradizione, il debutto annuale della Fnil Bus Theater, compagnia teatrale che dirige da anni il Cinema Teatro Polivalente di Gattatico, con una commedia molto esilarante dal titolo: Tut in t’un dè (Tutto in un giorno) con Damiano e Alessandro Scalabrini, Nicoletta Papaleo, Giorgia Cagnolati e Mirco Aldrigo. Venerdì 5 e sabato 6 aprile ore 21.00, appuntamento presso la Sala Polivalente di Praticello di Gattatico, regia di Damiano Scalabrini, testo di Antonio Guidetti.

La trama: Arturo Cenci titolare dell’azienda di maniglie “Porti avirti” è sull’orlo del fallimento, gli stanno per pignorare l’azienda, la casa e i mobili. Artigiano vecchio stampo, che ha dedicato la vita al lavoro, non riuscendo però a stare al passo coi tempi. Odia le banche e i politici, dice che la colpa è loro se si è trovato in quella situazione. Di sicuro la moglie Felicita e la figlia Titti (addette a gestire le vendite) non sono state d’aiuto. Pilade il fidanzato di Titti, bancario detto “sanguisuga”, vuole dare il suo aiuto, escogitando un piano per salvare la baracca, ma un cliente inaspettato metterà in seria difficoltà l’esecuzione del piano.

BIGLIETTERIA Aperta dalle 17.00 alle 19.00 il martedì e il giovedì – Cell. 349/6668598 – Tel. 0522/678070 – www.polivalentegattatico.it – info@polivalentegattatico.it. Centro Polivalente a Praticello di Gattatico in Via Cicalini, 14 inizio alle ore 21.00;