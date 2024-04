Mercoledì 3 aprile, a partire dalle ore 13.00, verrà effettuata la riasfaltatura del fondo stradale in via Zozi, nel tratto compreso tra via Nazionale e la rotatoria di Via Boito/Via Tito Speri. La strada resterà sempre percorribile con senso unico alternato. I lavori, che seguono gli scavi e l’intervento di E-Distribuzione per il potenziamento della rete elettrica cittadina, andranno avanti indicativamente per 4 giorni, sabato compreso.