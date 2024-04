Roberto Solomita, Segretario provinciale del Partito Democratico: “Il PD sostiene con convinzione questa candidatura, quella di una persona che negli anni di amministrazione ha saputo dimostrare capacità e competenza. Ma oltre al buon governo, ciò che caratterizza la proposta di Luigi, che è anche ciò che caratterizza il centro sinistra come alternativa politica, è l’attenzione alla persona, con la qualità dei servizi, e al territorio, con le scelte orientate alla sostenibilità.”

“Sosteniamo Luigi e, insieme a lui, siamo impegnati a costruire un futuro migliore per i cittadini di Maranello, dove sostenibilità, istruzione e qualità della vita siano al centro di ogni iniziativa”, dichiara Elisabetta Marsigliante della lista civica ‘Maranello in testa.’

“Italia del Futuro – spiega Davide Nostrini – è nata da un gruppo di giovani e professionisti e, dopo 5 anni insieme a Luigi Zironi, non vediamo l’ora di rimetterci in gioco con lui per una visione innovativa su welfare, scuola e giovani.”

Paolo Fontana, rappresentante di Europa Verde, aggiunge: “Europa Verde ha deciso di sostenere il candidato per una convergenza di obiettivi su alcuni temi particolarmente importanti come la mobilità sostenibile, il consumo di suolo, la gestione del ciclo rifiuti, l’urbanistica, la casa e l’agricoltura.

Pensiamo che Zironi sia la persona più preparata per portare Maranello verso il 2030, per un Comune attento alla sostenibilità, nel quale solidarietà e accoglienza non siano solo slogan, ma il tratto distintivo di questa comunità”.

Luigi Zironi, ringraziando per il sostegno, chiosa: “Gli spazi inaugurati oggi ospiteranno nelle prossime settimane una parte degli incontri che contribuiranno a costruire il programma elettorale, insieme a tutti i rappresentanti politici e civici che sono intervenuti oggi, e con tutti i cittadini che vorranno fornirci il loro prezioso contributo in termini di richieste e proposte. Attraverso un approccio integrato e proattivo, lavoriamo per creare una città sostenibile e inclusiva, pronta ad affrontare le sfide del domani con fiducia e determinazione.

Concretezza dei risultati, innovazione nella visione: questi sono i nostri fari”.