ROMA (ITALPRESS) – “Questa ipotesi in questo momento non è in campo, soprattutto ho letto elucubrazioni su trattative, non c’è nessuna trattativa. Ho voluto incontrare il padre di Ilaria Salis per discutere con lui su come possiamo essere utili a togliere una cittadina italiana a cui sono lesi gravemente diritti e dignità dalla situazione inaccettabile in cui si trova”.

Così la segreteria del Pd, Elly Schlein, ospite a Cinque Minuti su Rai1 in onda questa sera, in merito alla possibile candidatura di Ilaria Salis alle prossime elezioni europee tra le fila dem. “Più che chiedere al Pd rispetto alle liste, questioni da cui terrei fuori situazioni delicate come questa, io chiederei al governo cosa sta facendo per riuscire a difendere i diritti e la dignità di una cittadina italiana che viene anche umiliata da ceppi e guinzagli”, ha aggiunto. Quanto invece alla sua possibile candidatura, Schlein ha spiegato: “Come ho sempre detto noi stiamo costruendo la squadra, perchè in un partito che non è personale ma plurale, la prima cosa è quale squadra vogliamo mandare a fare un lavoro molto serio sull’Europa che vogliamo. La mia valutazione la farò una volta che abbiamo completato la squadra”.

(ITALPRESS).

– Foto: Agenzia Fotogramma –