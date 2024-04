Con l’incontro pubblico di sabato 6 aprile, in programma dalle ore 10 alle 17 nella “Casa del Piano” ospitata in municipio, prende il via il “percorso partecipativo” per la costruzione del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Castelvetro. Un’intera giornata di lavoro a cui sono invitati i cittadini, le imprese e le associazioni, per ragionare tutti insieme sulle potenzialità dello sviluppo futuro del territorio castelvetrese. Previsto anche un buffet per “dare energie” ai partecipanti.

«È da tempo che si parla del percorso per arrivare al nuovo PUG del nostro Comune – dice Veronica Campana, assessore all’Urbanistica di Castelvetro. Il percorso avviato in questi anni ha mostrato molti limiti e difficoltà e per questo l’Amministrazione comunale ha deciso di dare ai cittadini, alle attività e ai servizi di Castelvetro il modo per essere parte attiva di uno strumento di pianificazione che li coinvolgerà e cambierà il futuro del loro comune: una scelta di responsabilità, maturata da una profonda esigenza di confronto e partecipazione da parte di tutti».

La “Casa del Piano” è lo spazio che ospiterà nelle prossime settimane tutte le attività legate a questo percorso partecipativo, dagli incontri pubblici aperti a tutti come quello di sabato ai laboratori di approfondimento. Previsto anche il coinvolgimento dei giovani del “Consiglio comunale dei Ragazzi”.