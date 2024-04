Tre persone, tra cui una bambina di 2 anni e mezzo, sono rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto stamane ad Imola. E’ successo intorno alle 9:30 in via Lasie, incrocio con via Laguna. Nello scontro tra due autovetture, tre persone sono rimaste bloccate in una delle auto finita fuori strada. Sul posto i Vigili del fuoco con due mezzi dal distaccamento di Imola che hanno liberato i feriti affidandoli ai sanitari. La bambina è stata elitrasportata al Maggiore di Bologna. Rilievi a cura della Polizia locale.