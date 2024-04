A seguito della riunione del Consiglio Generale di Confindustria che ha indicato Emanuele Orsini come candidato designato a succedere a Carlo Bonomi alla presidenza di Confindustria per i prossimi quattro anni, interviene il presidente di Confindustria Emilia, Valter Caiumi:

“Siamo davvero soddisfatti che il sistema confindustriale abbia avuto questa convergenza sulla figura dell’imprenditore emiliano Emanuele Orsini. È una importante prova dell’unità del mondo confindustriale in questo momento complesso e fondamentale per l’economia italiana. Fin dal settembre scorso, avevo evidenziato che ci avrebbe fatto grande piacere la presidenza di un emiliano, di fatto il primo imprenditore proveniente dalla nostra regione alla guida di Confindustria. Siamo certi che avere una rappresentanza emiliana al vertice dell’Associazione darà la possibilità di portare le migliori pratiche del nostro modello al servizio del Paese. Emanuele è imprenditore espressione di una media impresa che ben rappresenta il nostro territorio e tessuto produttivo e a cui riconosco una grande volontà e determinazione a portare il proprio contributo a servizio di tutti. A lui un grande in bocca al lupo e l’augurio di buon lavoro”.

***

«Siamo felici e orgogliosi della designazione di Emanuele Orsini alla Presidenza di Confindustria – afferma la Presidente di Confindustria Emilia-Romagna Annalisa Sassi rientrando da Roma dalla riunione del Consiglio Generale –Orsini è un imprenditore emiliano-romagnolo, espressione dei valori del nostro sistema industriale, e saprà certamente interpretare al meglio le esigenze e le aspettative delle imprese italiane. La capacità di dialogo e la concretezza che caratterizzano la nostra regione rappresentano un valore per il Paese. Siamo certi che il nuovo Presidente saprà affermare a tutti i livelli la centralità dell’impresa e la cultura industriale, anche grazie allo spirito di unità e coesione emerso oggi dal Consiglio Generale».

***

“Attenzione allo sviluppo economico ma mettendo al centro la responsabilità sociale d’impresa e la sostenibilità ambientale, oltre al profondo legame con il territorio e alla capacità di dialogo”. Sono alcune delle caratteristiche di Emanuele Orsini che il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli ricorda nel congratularsi per la designazione ufficiale alla presidenza nazionale di Confindustria come unico candidato in vista del voto dell’assemblea previsto il 23 maggio.

Nell’augurare buon lavoro a Orsini alla guida degli industriali, il sindaco Muzzarelli sottolinea che “anche così Modena va avanti”.

***

“Congratulazioni a Emanuele Orsini per la prestigiosa e importante nomina a Presidente di Confindustria. Gli auguro pieno successo per la sfida che si accinge a raccogliere, nel segno dell’unità e dell’esigenza di dare maggiore impulso allo sviluppo economico, con quella capacità di dialogo e di confronto schietto che ha sempre dimostrato anche nei suoi precedenti incarichi di vicepresidente di Confindustria e di presidente di Federlegno. Conosco Orsini da molti anni e ho potuto apprezzarne il legame con il territorio di Modena e dell’Emilia, oltre alla responsabilità sociale dell’impresa verso i lavoratori, l’ambiente e il terzo settore. Sono certo che le sue radici modenesi gli faranno bene e gli daranno la giusta spinta e concretezza nel nuovo incarico”. Così il Deputato modenese del Partito Democratico Stefano Vaccari

**

“Una Confindustria a trazione emiliana non può che essere una buona notizia per tutto il Paese“. Così la Consigliera regionale Palma Costi commenta l’importante nomina a Presidente di Confindustria del modenese Orsini. “Emanuele lo conosciamo bene e sono sicura saprà incarnare una certa di idea di lavoro di squadra e di leadership inclusiva e informale che ha dimostrato nei suoi precedenti incarichi come presidente di Federlegno e vicepresidente di Confindustria, ma soprattutto saprà agire con la sensibilità che lo contraddistingue sui temi della responsabilità sociale dell’impresa, l’attenzione al buon lavoro, all’innovazione ecologica e al terzo settore. nel segno dell’unità e capacità di dialogo e di confronto. Ad Orsini porgo le mie più vive congratulazioni e un grande in bocca al lupo per il tanto lavoro che lo aspetta“.