Domani sera, venerdì 5 aprile, alle ore 21, il Teatro Bismantova ospita l’ultimo spettacolo di prosa della stagione, uno spettacolo che vede protagonista un grande nome del teatro e della televisione italiana: Natalino Balasso.

“Balasso fa Ruzante” è il titolo dello spettacolo, che oltre a Balasso vedrà sul palco Andrea Collavino e Marta Cortellazzo Wiel, per la regia di Marta Dalla Via.

Angelo Beolco detto Ruzante è stato uno scrittore unico nel panorama del ‘500 italiano. In questo spettacolo Balasso intreccia una compilation di testi tratti dalla sua opera, re-inventando un gergo che ne mantiene senso e suono. Una drammaturgia fatta di scelte lessicali che sono, in pieno stile Ruzantiano, scelte politiche e polemiche. Un neo dialetto obliquo, abbondante e spassoso che rende concrete tre figure toccanti: l’amico rivale Menato, Gnua donna sottoposta eppure dominante e lo stesso Ruzante. Un uomo contemporaneamente furbo e credulone pavido eppure capace di uccidere, un eroe comico dentro il quale scorre qualcosa di primitivo che lo rende immortale.

Natalino Balasso è un attore, comico e scrittore italiano. Autore e attore di teatro, cinema, radio e televisione ha debuttato in teatro nel 1991, in televisione a fine anni novanta (in particolare si ricorda la sua partecipazione a diverse stagioni di Zelig), al cinema nel 2007 e ha scritto alcuni libri di narrativa.