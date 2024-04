Questa mattina, giovedì 4 aprile 2024, al Bar del Teatro Astoria, la lista ‘Attiva Fiorano’ che sostiene il candidato sindaco Marco Biagini, anche lui presente, ha incontrato la stampa locale per presentare i propri candidati e il manifesto del gruppo che ha portato alla formazione della lista e che intende continuare anche dopo le elezioni come movimento politico.

I candidati sono: Luca Busani, Francesco Cigarini, Maria Luisa Cuoghi, Mirko De Cristofaro, Stefano De Siena, Andrea Di Giorno, Lara Mammi, Giulia Muia, Samuele Peruzzi, Sara Pinotti, Michele Prandini, Alessio Ravazzini, Lucia Taccini, Alberto Venturi, Rossella Zanasi, Antonella Zini.

Nell’intervento iniziale il candidato sindaco Marco Biagini si è detto convinto che le liste che lo sostengono sono in grado di scardinare i luoghi comuni sulla politica e di dare vita a qualcosa di vero. Anche a livello locale occorre adeguare la rotta ai tempi che cambiano costruendo e introducendo elementi di novità e di modernità.

Biagini, in sintonia con Attiva Fiorano, che considera la sostenibilità l’elemento base, ha citato come esempio la mobilità dolce,la senti eristica e le ciclabili parlando delle ciclabili sulle due Ghiarole e le ricuciture con quelle esistenti per collegare in sicurezza casa-lavoro. Ha quindi parlato dei giovani e degli adolescenti, della fragilità e del disagio che vivono, della necessità di creare agganci educativi per evitare che si producano i fenomeni di violenza o di ritiro dalla società, mettendo in campo strumenti e luoghi formali e informali, spazi nei quali si sentano protagonisti.

La lista civica Attiva Fiorano, espressione dell’omonimo movimento che non intende risolversi nell’impegno amministrativo, ma di condividere e impegnarsi sui grandi temi della società contemporanea, ha stilato una presentazione, letta durante l’incontro.

“Vogliamo contribuire a questo cambio di prospettiva stimolando un attivismo che generi un’idea e una prassi di politica allettante e interessante, che incentivi il singolo a partecipare e a sentirsi coinvolto in un’unica realtà. La politica, crediamo, è condivisione di idee e progetti, dialogo e confronto, in un’ottica di rispetto e collaborazione reciproca. La nostra lista nasce, quindi, da principi democratici e saldamente antifascisti e ambisce a contribuire ad un miglioramento della qualità di vita di tutti all’interno del territorio di Fiorano Modenese”.

“I punti che riteniamo maggiormente sensibili nel nostro progetto locale sono sicuramente quelli socio-ambientali: a partire dall’educazione, dall’inclusività, dall’impegno nella nostra comunità, fino al tempo libero, ai progetti culturali, alle attività per i giovani e, naturalmente, alle misure volte a contrastare il cambiamento climatico. Un occhio di riguardo anche per un rafforzamento e miglioramento continuo dei già numerosi servizi pubblici del nostro territorio, che affiancano individui, famiglie e attività nella vita di tutti i giorni”.

“Attiva Fiorano”, il nome con il quale abbiamo deciso di presentare la nostra lista elettorale, non è solamente una speranza per il destino del nostro Comune, ma un’esortazione sincera rivolta a tutte e tutti i fioranesi, nella convinzione che chiunque possa fare la differenza nell’amministrazione della nostra Città, grazie allo scambio di punti di vista e sensibilità personali. Del resto, chi meglio di un* fioranese può aiutare a migliorare la nostra città e a renderla viva, rigogliosa e attiva?”

I CANDIDATI

Busani Luca

46 anni. Educatore digitale e tecnico informatico, assessore in carica con deleghe alle politiche educativo-scolastiche, politiche sociali, del lavoro e della salute, e politiche giovanili. “Ho scelto di candidarmi nella lista civica Attiva Fiorano perché il futuro di Fiorano sarà pieno di sfide e di opportunità, che dovranno essere affrontate con grande attenzione verso l’educazione, l’innovazione e la sostenibilità, con l’aiuto di tutti e soprattutto senza lasciare indietro nessuno”.

Cigarini Francesco

58 anni. Impiegato in ceramica. Referente distrettuale dell’Associazione di volontariato ‘Reti di famiglie accoglienti’, appassionato di musica, allievo liutaio e cantante per diletto, utopista e antifascista. “Mi candido con Attiva Fiorano per dare un contributo sostanziale affinché la mia comunità sia sempre più verde, equa ed accogliente, soprattutto nei riguardi dei più deboli e delle giovani generazioni”.

Cuoghi Maria Luisa

71 anni. Consigliera Comunale in carica. Ha lavorato per 40 anni nella scuola primaria, gli ultimi 25 presso la scuola Guidotti di Crociale. “Sono convinta che la giustizia sociale sia un obiettivo indispensabile e da realizzare, per una società che sia giusta, equilibrata e bilanciata, in cui vadano riconosciute pari opportunità e diritti e doveri di ogni cittadino”.

De Cristofaro Mirko

41 anni . Impiegato presso un’industria ceramica. “Ho scelto di candidarmi con Attiva Fiorano perché ne condivido l’amore per l’ambiente e i valori di sinistra e perché sono convinto che partecipare attivamente sia un modo per contribuire a una società migliore”.

De Siena Stefano

60 anni, Archeologo classicista. Autore di saggistica sul Mondo Antico, divulgatore e ideatore di laboratori didattici. “Sono particolarmente coinvolto nel dibattito sui temi culturali e sociali, sull’integrazione, l’inclusione, la questione ambientale e lo sviluppo sostenibile”.

Di Giorno Andrea

Mammi Lara

“Ho quasi 50 anni, avvocato da metà della mia vita. Mamma di Leonardo. Giocatrice di rugby e appassionata tifosa. Conduco da molti anni una trasmissione su Radio Antenna 1, l’unica emittente radiofonica fioranese. Amo leggere e ascoltare musica, e colleziono compulsivamente sia libri sia dischi. Ma più di tutto il resto, mi piace parlare con le persone”.

Muia Giulia

“Ho 24 anni e sono attivista da tanto tempo, studentessa e lavoratrice da ancora di più. Mi presento nella lista di Attiva Fiorano perché voglio contribuire al mondo che vorrei partendo dal piccolo che conosco”.

Peruzzi Samuele

26 anni, Musicista e divulgatore musicale. Ha studiato flauto traverso e conseguito la laurea magistrale in musica e teatro. “Sono sassolese di nascita e ho vissuto a Bologna, ora casa mia è Fiorano. Qui sto terminando il Servizio Civile a Casa Corsini dove ho imparato a conoscere i servizi del territorio e l’amministrazione comunale. Tra le tematiche a cui sono più appassionato ci sono parità di genere, diritti civili, cultura e ambiente”.

Pinotti Sara

36 anni, geometra libera professionista. “Ho ricoperto in passato la carica di consigliere comunale, che mi ha permesso di comprendere le dinamiche interne del nostro Comune e credo che la mia esperienza possa offrire una marcia in più per contribuire attivamente al miglioramento di cui il nostro territorio ha bisogno, nonché dimostrare a mia figlia che il cambiamento parte da noi stessi”.

Prandini Michele

58 anni, tecnico, impiegato nel settore ceramico. “Mi presento con Attiva Fiorano perché voglio contribuire allo sviluppo sostenibile del comune nell’ascolto delle idee, delle proposte e delle iniziative intergenerazionali della comunità”.

Ravazzini Alessio

38 anni. Laureato in Economia e diritto per le imprese e le pubbliche amministrazioni e ha lavorato come impiegato amministrativo in diversi settori, tra cui quello bancario, quello ceramico e quello universitario. “Sono volontario presso l’associazione Il Melograno. Mi candido con Attiva Fiorano perché condivido i valori fondamentali che caratterizzano questa lista civica e perché vorrei contribuire in prima persona a rendere Fiorano un comune più sostenibile e inclusivo”.

Taccini Lucia

39 anni. “Sono un’artigiana, lavoro e vivo a Fiorano Modenese. Per me Attiva Fiorano è una speranza: significa pensare al futuro per me e per gli altri”.

Venturi Alberto

71 anni, giornalista in pensione, professionista nel settore della comunicazione pubblica, curatore di ricerche e pubblicazioni di storia locale. “Mi presento nella lista Attiva Fiorano perché voglio aprire le porte del comune affinché la gente possa sapere, capire, partecipare ed essere comunità”.

Zanasi Rossella

62 anni. Lavora in un Istituto di Istruzione Superiore del territorio e si occupa in prevalenza della parte amministrativa di progetti (PNRR, Progetti regionali ed Europei). “Mi presento con Attiva Fiorano perché il gruppo di cittadini che si sta sviluppando intorno alla lista corrisponde ai miei interessi verso l’ambiente, il dibattito partecipato e principi di giustizia sociale. Un movimento che intende continuare a sostenere e promuovere i principi della lista a prescindere dai risultati elettorali”.

Zini Antonella

61 anni. “Da circa un anno sono pensionata, prima lavoravo come assistente amministrativa c/o uno dei Comprensivi del Comune di Fiorano e mi occupavo di alunni e di rapporti con le famiglie. Ho deciso di dare un contributo attivo presentandomi con la lista Attiva Fiorano, per i valori del movimento, corrispondenti alla mia sensibilità soprattutto verso i temi sociali di accoglienza ed inclusivitá: attivarsi vuol dire aiutarci a migliorare insieme”.