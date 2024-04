Il sindaco Luca Vecchi ha conferito il Primo Tricolore al professor Piero Benassi, medico psichiatra, per trent’anni – dal 1964 al 1994 – direttore dell’Ospedale psichiatrico San Lazzaro di Reggio Emilia, docente universitario e insigne studioso.

L’iniziativa è stata promossa dal Comune di Reggio Emilia in collaborazione con l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia e il Lions Club Reggio Emilia Host, a pochi giorni dal centesimo compleanno del professor Benassi, che per l’occasione ha fra l’altro presentato il suo ultimo libro: Come funziona il cervello?

La consegna del Primo Tricolore, il riconoscimento civico più importante della città, ha voluto essere un omaggio e un porre all’attenzione di tutti la personalità del professor Benassi: l’importanza del suo lavoro scientifico nella ricerca psichiatrica e nello studio della mente, nella docenza di Psichiatria all’Università di Bologna, l’impegno clinico e umano nella cura delle persone e nella direzione di uno degli Ospedali psichiatrici fra i più importanti in Italia, i valori etici e ideali alla radice dei suoi intenti.

Il professor Benassi fu tra l’altro direttore dell’Ospedale San Lazzaro nella fase della sua chiusura e nel percorso di inserimento dei pazienti nel tessuto sociale, riformando il sistema di cura del disagio mentale, attuando così il complesso percorso seguito alla legge Basaglia. E’ stato direttore inoltre della Rivista Sperimentale di Freniatria dal 1964 al 1997.

Per Decreto del presidente della Repubblica (7 gennaio 1999), Benassi ha ricevuto la Medaglia d’Oro al merito della Sanità pubblica. E’ stato direttore della Rivista sperimentale di Freniatria dal 1964 al 1997 e, dal 2002 al 2014, vicepresidente della Società italiana di Psichiatria. Dal 2002 al 2014 è stato presidente dell’Associazione per il Museo di Storia della Psichiatria presso il San Lazzaro di Reggio Emilia.

È autore di oltre trecento pubblicazioni scientifiche. Tra i titoli a sua firma, negli ultimi anni: Compendio delle cure psichiatriche e le vulnerabilità della condizione umana (2018); Storie di una psichiatria viva (2019); Narrazioni e storie in psichiatria (2020); Ansia, fobie, ossessioni. La relazione che cura (2021); Una storia di libertà (2022). Nel 2023 ha pubblicato La storia del famoso manicomio San Lazzaro di Reggio Emilia.