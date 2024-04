La professione di Commercialista costituisce un punto di riferimento imprescindibile per il mondo economico ed imprenditoriale modenese: nella nostra provincia sono oltre 1.300 i professionisti iscritti all’Albo, con un’età media di poco superiore ai 40 anni ed una consistente – e sempre crescente – componente femminile. Con una semplice ma significativa cerimonia l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena ha dato il benvenuto ufficiale nella professione a 20 giovani colleghi, che hanno di recente superato positivamente l’Esame di Stato e sono quindi ora abilitati all’esercizio professionale.

Come ha ricordato Alessandro Cavani, Presidente dell’Ordine modenese, accogliendo i nuovi colleghi: “La nostra è una professione dalla consolidata tradizione, saldamente ancorata a princìpi fondamentali quali la deontologia, l’etica e la formazione continua, e sempre attenta ad evolversi ed adattarsi al mondo che cambia. Il contesto economico, giuridico e fiscale in cui vi troverete ad operare è particolarmente complesso, e sempre più lo diventerà in futuro: per svolgere al meglio la nostra professione occorre quindi un impegno costante per restare aggiornati e per acquisire ed accrescere una o più specializzazioni tecniche. Solo grazie alla specializzazione, all’internazionalizzazione ed alla dimestichezza con le nuove tecnologie potrete affrontare queste sfide e far sì che il Commercialista sia ancora oggi, ed in futuro, un punto di riferimento per l’intero panorama economico, locale e non solo”.

Consegnando ai nuovi iscritti il timbro professionale, emblema ufficiale della professione di Commercialista, il Presidente Cavani ed il Consigliere Maurizio Bisi hanno poi sottolineato l’importanza di svolgere un’adeguata attività di formazione ed aggiornamento per quanto riguarda la normativa antiriciclaggio, tema sul quale il Consiglio Nazionale della categoria pone un’attenzione prioritaria in quanto qualifica l’operato degli iscritti all’Albo professionale e li contraddistingue rispetto ad altri soggetti che offrono consulenza in ambito economico-fiscale.

In chiusura della cerimonia di benvenuto, il Presidente Alessandro Cavani ha quindi ricordato ai nuovi colleghi che “Da oggi l’Ordine di Modena è la vostra casa: mi auguro che possa costituire, anche per voi, un punto di riferimento per tutta la vostra carriera professionale e che possiate trovare nel nostro Consiglio direttivo e nelle Commissioni di studio un elemento di confronto e sostegno per la vostra attività”.