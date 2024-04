Lo scorso 28 marzo il Consiglio comunale di San Felice sul Panaro ha approvato all’unanimità il nuovo regolamento comunale per l’applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente, in applicazione del decreto legislativo 219 del 2023. Il regolamento, che introduce maggiori tutele per i cittadini in caso di accertamenti, è composto da 20 articoli e ha abrogato il precedente regolamento comunale del 24 aprile 2002 e le modifiche del 29 aprile 2016.

Le principali novità introdotte a favore dei cittadini riguardano: la garanzia del contraddittorio e dell’accesso alla documentazione amministrativa obbligatoria del contribuente (prima dell’applicazione di una qualsiasi sanzione), la tutela dell’affidamento, il divieto del bis in idem (accertamento del contribuente una sola volta all’anno e per ogni singolo tributo), il principio di proporzionalità a tutela dei diritti fondamentali del contribuente che non deve essere inutilmente vessatorio, l’autotutela e gli atti normativi comunali che non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalla legge 201/2000.