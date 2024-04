“Nessuna penalizzazione per le famiglie poiché fino al 30/06/2024 saranno contemporaneamente attivi entrambi i sistemi di prenotazione (prenotazione cartacea a scuola già in uso e app/web) e per chi ha difficoltà di varia natura ad usare la App, farà comunque fede la prenotazione fatta a scuola come sempre” .

Con queste parole l’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Sassuolo Alessandra Borghi risponde alle dichiarazioni del Partito Democratico riguardo la prenotazione dei pasti nelle scuole cittadine.

“Tutti i dati, comprensivi di diete particolari – prosegue – sono già stati caricati a sistema e la famiglia come illustrato e concordato con i genitori referenti mensa delle diverse scuole potrà semplicemente disdire la prenotazione del pasto nei giorni in cui non ne vorrà usufruire (anche in caso di assenza per circostanze impreviste o programmate ad es. gite, malattia, quarantena, scioperi, ogni chiusura stabilita dalla scuola…)o anche con largo anticipo (fino a 15 giorni prima), o comunque fino alla mattina stessa, entro le 9.30.

La nuova sperimentazione i partirà come anticipato alle famiglie l’ 08/04/2024 per i Nidi d’Infanzia Madre Teresa e Peter Pan Mezzavia e per le scuole del 2° e 4° Istituto Comprensivo e dal 02/05/2024 sarà attivata anche per i Nidi d’Infanzia di S.Agostino e S.Carlo e per le scuole del 1° e 3° Istituto Comprensivo e eventuali errori, omissioni o difficoltà di utilizzo dell’app da parte delle famiglie non influiranno sulla prenotazione del pasto che sarà garantito tenendo conto della prenotazione cartacea .Eventuali pasti non disdetti (tramite app/web) non saranno addebitati alle famiglie .

Il sistema e’ già stato collaudato in altre scuole di altri comuni con buoni risultati e in ogni caso sarà comunque monitorato attentamente nella prossima commissione mensa prevista per inizio maggio dedicata proprio alla valutazione della sperimentazione del nuovo sistema che ,dove e’ già in atto, permette di correggere errori e ritardi .

Se la sperimentazione darà i risultati attesi allora da settembre si valuterà di utilizzala come unico sistema” .