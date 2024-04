Oggi, Sabato 6 aprile, è stata un’occasione solenne e toccante per la comunità di Casalgrande, in occasione dell’inaugurazione di un cippo ai Caduti dell’Arma dei Carabinieri. L’iniziativa è stata promossa con dedizione e impegno dall’Associazione Nazionale Carabinieri Scandiano, sotto la guida del suo presidente c.re Ciro Di Girolamo, con l’aiuto del vicepresidente c.re Fabio Ferrari e del consigliere c.re Marco Cassinadri, in sinergia con il Comune di Casalgrande, nella persona del sindaco Giuseppe Daviddi.

La cerimonia di inaugurazione, tenutasi davanti alla nuova sede della Polizia Locale in via Aldo Moro, ha visto la partecipazione di autorità civili, militari e religiose, tra cui il Comandante provinciale colonnello Andrea Milani, una i cadetti dell’Accademia di Modena, una rappresentanza degli Orfani dell’Arma e una della presidenza nazionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Al termine della cerimonia è stato ripresentato nella Sala Espositiva il volume “La Benemerita”, pubblicato nel 2022 da Marco Capriglio e Marco Montipò, il cui ricavato è stato e sarà devoluto agli orfani dell’Arma dei Carabinieri.

Il cippo ai Caduti dell’Arma dei Carabinieri non è solo un simbolo di memoria, ma anche un monito costante dell’importanza di difendere i valori di legalità e di solidarietà che essi hanno rappresentato. Al termine della cerimonia, il presidente Ciro Di Girolamo ha espresso la sua profonda gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’iniziativa, affinché il sacrificio dei militari dell’Arma non sia mai dimenticato: “Questo è un sogno che si avvera: ricordare i nostri caduti è doveroso per tutti. Saremo noi stessi a prenderci cura del cippo. Vogliamo lasciare un ricordo tangibile della nostra Sezione ai cittadini e per me è un onore poter lasciare un segno della mia presidenza agli associati”.

Il progetto è del geometra Pagliai di Casalgrande: sul monumento è presente una piastrella, realizzata dalla Casalgrande Padana che riporta una frase di Gabriele D’Annunzio: “È l’Arma della fedeltà immobile e dell’abnegazione silenziosa”.