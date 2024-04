È tempo di prepararsi per un evento straordinario: RoccaComics, il festival a tema comics and games, fa il suo ritorno a Scandiano! L’attesa è finita per gli appassionati di fumetti, giochi e cultura pop, poiché il 13 e 14 aprile le Fiere di Scandiano si trasformeranno nel regno dell’intrattenimento.

Organizzato dai giovani volontari dell’associazione scandianese “Lazzaroni”, RoccaComics sta diventando un vero e proprio punto di ritrovo nella provincia di Reggio Emilia per gli amanti della cultura pop e per chiunque sia alla ricerca di un weekend indimenticabile.

Il festival promette di offrire un’esperienza coinvolgente per tutte le età, con una vasta gamma di attrazioni che includono espositori di modellini, manga, stampe 3D, giochi da tavolo e molto altro ancora. Gli appassionati potranno partecipare alla gara cosplay a cura di MangaBeats, a tornei di Magic e Tekken, allo spettacolo di GagaNight, al dj-set degli Animasters, ai balli di K-Pop Invasion, allo spettacolo dei doppiatori Bersola e Ubaldi, potranno entrare in un’area dedicata interamente al mondo di Harry Potter, assistere alla presentazione di fumetti, e moltissimo altro ancora. Per i più piccoli sono previsti anche letture animate dalla compagnia teatrale TxTendone e uno spettacolo a tema “Encanto” presso l’adiacente cinema teatro Boiardo, oltre alla proiezione del film “La città incantata” di Hayao Miyazaki.

Ma RoccaComics non è solo fumetti e giochi: l’evento offre anche un’eccezionale selezione di cibo di strada locale e asiatico, accompagnato da birre artigianali, nonché la possibilità di incontrare tatuatori e artisti locali pronti a immortalare il proprio amore per questo mondo.

Tutti gli aggiornamenti e il programma completo sono già disponibili sulla pagina Instagram RoccaComics e sul sito web www.roccacomics.it.

Costo: 7€ biglietto giornaliero e 10€ abbonamento valido per entrambi i giorni. Per tesserati “Lazzaroni” e cosplay riduzione a 5€ sul giornaliero.