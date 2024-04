Si è spento, dopo una lunga malattia, Andrea Rughetti, stimato giornalista e grandissimo appassionato di Calcio e Volley. Nato a Castelfranco Emilia 65 anni fa, Rughetti, ha iniziato giovanissimo la carriera da giornalista ed è stato per decenni un punto di riferimento per tutti gli appassionati di sport modenese e non solo. Rughetti è stato conduttore tv e radio; ha lavorato nella carta stampata prima di diventare editore e direttore.

Il funerale avrà luogo lunedì 8 aprile alle 9 presso la cappella delle camere ardenti del Policlinico di Modena.

******

Il presidente Carlo Rivetti e il Modena F.C. ricordano Andrea Rughetti e sono vicini ai suoi cari in questo momento di grande dolore.

******

Il Sassuolo Calcio si unisce al dolore della famiglia Rughetti per la scomparsa del caro Andrea, stimato giornalista sportivo”.

******

I giornalisti degli uffici stampa dell’Azienda USL di Modena, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e dell’Ospedale di Sassuolo Spa ricordano con affetto il collega Andrea Rughetti scomparso nelle ultime ore dopo aver lottato contro una malattia.

Rughetti nei suoi anni di attività di cronista aveva sempre rivolto una importante attenzione alla sanità modenese, presenziando in maniera costante alle iniziative organizzate dalle tre Aziende e dandone sempre rilevanza con correttezza e trasparenza attraverso i canali social e web da lui gestiti.

Alla famiglia del direttore responsabile di “Modena Noi” vanno le più sentite condoglianze dei tre uffici stampa.