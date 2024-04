Ieri pomeriggio, in piazza Falcone e Borsellino a Spezzano, si è presentata ufficialmente la coalizione a supporto della candidatura a sindaco di Marco Biagini. Il Partito Democratico e le liste civiche ‘NOI CI SIAMO’, ‘Impegno Comune’ e ‘Attiva Fiorano’, ciascuna con la propria rosa di candidati consiglieri al completo, hanno partecipato a un momento di “chiacchere informali” con la comunità fioranese.

«Sono molto contento dello svolgimento dell’evento – dichiara il candidato a primo cittadino Marco Biagini -. Siamo compatti nel portare avanti battaglie comuni, nel rispetto della diversità che ci caratterizza: attenzione al sociale, sostegno all’impresa, supporto alla sanità pubblica e attuazione di politiche “verdi” sono solo alcuni dei punti fondanti del nostro programma, in fase di chiusura proprio in questi giorni. Ringrazio le liste, e con esse ciascun candidato, per aver riposto fiducia nella mia figura e per aver portato tutto questo entusiasmo».

«Ciascuno di noi – commentano i rappresentanti delle liste – ha “vocazioni” nelle quali si identifica maggiormente. Ciononostante, siamo uniti. Siamo portavoce di sensibilità differenti, che chiedono alla futura amministrazione concretezza e serietà. C’è chi ci ha accusato di essere “succursali” del PD: ognuna delle nostre tre civiche porta avanti persone provenienti da sfere diversissime. Ognuno di loro, tuttavia, si è assunto la responsabilità di mettersi in gioco per la propria comunità. La nostra coalizione è formata da tre liste civiche e un partito; quella del centrodestra fioranese, invece, è composta da tre partiti, da una civica “indipendente” e da una civica riservata al candidato sindaco. Non accettiamo quindi lezioni di rappresentatività e pluralismo.

Inoltre, appena è stato possibile – continuano i tre capogruppo -, noi abbiamo reso pubblici i nomi dei candidati al Consiglio Comunale (menzionati di seguito, ndr); per altro, tutti presenti all’iniziativa odierna. La destra di Fiorano, questo, non l’ha ancora fatto. Dove sono i nomi dei cittadini che si sono schierati a favore della loro causa?»

Il Partito Democratico, a Fiorano, presenta i seguenti candidati al Consiglio Comunale: Arcuri Gabriele; Bonetti Cesarina; Borghi Pier Giorgio; Branduzzi Davide; Cantelli Chiara; Debbia Giovanni; Del Mondo Gennaro; Di Napoli Raffaele; Duca Giulia; El Kholti Mohamed; Francia Elena; Lusetti Monica; Muradore Davide; Remigio Federico; Silingardi Morena; Turrini Alex.

Per quanto riguarda le liste civiche, ‘NOI CI SIAMO’ candida: Catellani Paola; Ceraso Rosanna; Ciccia Romito Francesco; Corsini Maurizio; Gazzotti Leonardo (Azione); Marchi Adriano; Maria Laura Giordano; Menichetti Alessio; Orlandi Carlo; Pe’ Roberta; Romagnoli Sergio.

‘Impegno Comune’ candida: Casali Marco; Denti Sara; Costanzo Gianluca; Ferrari Elisa; Giuliani Gian Battista; Lenzotti Luca; Montorsi Luca; Nicastro Grazia; Pellesi Sonia; Reginato Alessandro; Zanti Luca.

‘Attiva Fiorano’ candida: Busani Luca; Cigarini Francesco; Cuoghi Maria Luisa; De Siena Stefano; De Cristofaro Mirko; Di Giorno Andrea; Mammi Lara; Muia Giulia; Peruzzi Samuele; Pinotti Sara; Prandini Michele; Ravazzini Alessio; Taccini Lucia; Venturi Alberto; Zanasi Rossella; Zini Antonella.