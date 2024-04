I Carabinieri della Stazione Bologna Indipendenza hanno denunciato un 41enne italiano, con precedenti di polizia, per porto di armi od oggetti atti ad offendere. È successo all’entrata del Tribunale per i Minorenni di via del Pratello, quando un addetto alla sicurezza, incaricato di controllare le persone che accedono nella struttura giudiziaria, ha sorpreso il cittadino in procinto di entrare, che deteneva tre coltelli, due a serramanico e uno multiuso.

Appresa la notizia, i Carabinieri della Stazione Bologna Indipendenza hanno raggiunto l’edificio e dopo aver identificato il soggetto nel 41enne italiano, gli hanno sequestrato le armi e lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Bologna.