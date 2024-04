Un’attrice, un ensemble di voci, il palcoscenico: la storia di una donna, di una città, di un anno. Domani martedì 9 aprile alle ore 21 – nell’ambito del progetto ‘Da LEI a NOI: riparare con ARTE’ – va in scena all’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello (MO) ad ingresso gratuito lo spettacolo scritto da Stefano Massini con Ottavia Piccolo e I Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo dal titolo “Cosa Nostra spiegata ai bambini”.

Pochi i biglietti ancora disponibili.

A volte, per spiegare le cose, dovremmo solo cercare le parole. Raccontare di come nel 1983 a Palermo per la prima volta nella storia della città una donna, Elda Pucci, è stata eletta Sindaco. Raccontare di poi come un anno dopo è sfiduciata e infine di come la sua casa salta in aria spinta da due cariche di esplosivo. Nel prima, nel mezzo, nel dopo, lì dove tutto si impasta come la calce: i miliardi dell’eroina, gli assassini del Generale Dalla Chiesa, di Michele Reina, dello scrittore Pippo Fava, il cemento di Vito Ciancimino, gli Inzerillo, i Badalamenti, i Buscetta, l’avvento di Totò Riina. Se riuscissimo a spiegare Cosa Nostra come ai bambini, tutto sarebbe diverso. Eppure, le parole più semplici, a volte, sono quelle più difficili da trovare, quelle che solo il teatro riesce a dire.

Progetto ‘Da LEI a NOI: riparare con ARTE’

A partire dall’esperienza di rinascita e di riparazione di beni confiscati sul territorio di Maranello, il progetto – promosso dal Comune di Maranello con la collaborazione di ATER Fondazione e il sostegno di Fondazione di Modena – vuole veicolare alla comunità il messaggio che l’imperfezione possa essere fonte di bellezza e punto di partenza di una storia nuova.

