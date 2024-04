Visite guidate ai musei e alle officine, collezioni private aperte al pubblico, raduni di auto e moto, mostre, incontri con i protagonisti del mondo dei motori: tutto questo e molto altro è in programma dal 13 al 21 aprile a Maranello, Modena, Fiorano Modenese e San Cesario sul Panaro, in occasione della seconda edizione della Italian Motor Week, l’evento nazionale promosso dalla rete ANCI Città dei Motori per celebrare, valorizzare e promuovere il patrimonio di marchi, luoghi, personaggi ed eccellenze del Made in Italy motoristico, conosciuto e amato in tutto il mondo.

Una settimana intera dedicata ai motori, eccellenza dei quattro comuni modenesi che fanno parte, insieme ad altri in tutta Italia, delle Città dei Motori: quaranta comuni a vocazione motoristica, per la presenza di realtà produttive e imprenditoriali, circuiti e musei motoristici.

“Con questa seconda edizione della Italian Motor Week, dopo l’esordio di successo del 2023, le Città dei Motori si aprono nuovamente a turisti e visitatori per mostrare loro, in una veste ancora più suggestiva, il proprio patrimonio motoristico Made in Italy”, spiega Luigi Zironi, sindaco di Maranello e presidente di Città dei Motori. “Negli otto giorni abbracciati dalla manifestazione anche i territori della provincia modenese aderenti all’Associazione diventeranno vetrine d’eccezione per i propri ‘gioielli’, valorizzati da numerosi eventi a tema che punteranno sempre più sul coinvolgimento emozionale degli appassionati. E grazie alla collaborazione dei nostri partner e di tante realtà locali, molte di queste iniziative potranno affiancare la passione per i motori alla scoperta di altre tipicità territoriali, dando un contributo alle città sia in termini di indotto che di immagine”.

Molto ricco il programma modenese degli eventi, rivolti agli appassionati ma anche alle famiglie: si va dalle visite guidate dei Musei Ferrari di Modena e Maranello e delle collezioni Stanguellini e Panini a Modena al tour nei luoghi modenesi del film di Michael Mann dedicato a Enzo Ferrari, dalle esposizioni dei veicoli a due e quattro ruote (il 14 e 20 le auto d’epoca a Maranello, il 20 e 21 le moto da corsa e minicar a Fiorano Modenese) alla proiezione del docufilm “Motor Valley” del giornalista Stefano Ferrari dedicato alle realtà dell’automotive emiliano (il 20 a Maranello), dal Campionato mondiale del gioco da tavolo Vektorace (il 21 a Fiorano Modenese) al trekking urbano sui luoghi di Enzo Ferrari (dal 19 al 21 a Maranello). Il programma completo è sul sito www.italianmotorweek.it.

FIORANO MODENESE

Sabato 20 aprile

Corto Circuito (RC)

Apertura del circuito per minicar Jody Scheckter

Ore 15:00 apertura pista Slot Cars con possibilità di prova

Ore 16:00 visita guidata del circuito, durata circa 45 minuti

Domenica 21 aprile

Campionato mondiale di Vektorace

Nel contesto della Spezzacon e in collaborazione con PLAY festival del gioco, nella Piazza Falcone e Borsellino, il creatore di uno dei più famosi giochi da tavolo sulle corse automobilistiche sarà presente come ospite e con lui anche il co-autore proprio del gioco Vektorace.

Occasione quindi di far conoscere anche il mondo dei motori e delle corse attraverso il campionato mondiale del boardgame che proprio gli autori hanno deciso di fare a Fiorano Modenese.

A tutti i presenti verrà dato un coupon di sconto per il gioco da tavolo automobilistico.

Domenica 21 aprile

Fiorano su due ruote. Un paese, tante motociclette

Alle ore 11 in piazza Ciro Menotti (o sul palco del Teatro Astoria in caso di maltempo) ci sarà una intervista/dibattito con due piloti di motomondiale (Cadalora e Debbia), moderato dal giornalista e scrittore Leo Turrini. Interverranno anche altri piloti e meccanici (Balestrazzi, Alberghini, Valentini) in un viaggio dal passato al presente nel mondo del motociclismo e nelle sue radici fioranesi, con focus sui cambiamenti anche nella sicurezza. Per l’occasione saranno esposte anche moto da corsa che hanno fatto la storia delle officine/scuderie fioranesi. In caso di bel tempo si invitano i motociclisti a venire con la loro moto che potrà essere lasciata a fianco della piazza con conseguente chiusura di un tratto di via Vittorio Veneto.

Domenica 28 aprile

“Memorial Pietro Corradini”

Primo trofeo New Minicar Fiorano con commemorazione per l’ex presidente Pietro Corradini, famoso storico meccanico della Ferrari da poco venuto a mancare. previsto un minuto di motori accesi in sua memoria. Il tutto avverrà nel circuito per minicar Jody Scheckter.

MARANELLO

Dal 13 al 21 aprile

Museo Ferrari Maranello, Via Dino Ferrari 43

Museo Ferrari Maranello: visita guidata gratuita

Visita guidata compresa nel biglietto d’ingresso

Sabato 13, domenica 14, venerdì 19, sabato 20, domenica 21 alle ore 11.30 e alle ore 15

Dal 13 al 20 aprile

Municipio, Piazza Libertà 33

Enzo Ferrari, il mito, la gente

Mostra di oggetti e documenti a cura di Maranello Collection in collaborazione con il Comune di Maranello

Sabato 13, da lunedì 15 a sabato 20 ore 8.30-13, giovedì 18 aperta anche il pomeriggio ore 14.30-17.30

Domenica 14 aprile ore 9-19

Via Nazionale (di fronte all’Auditorium Enzo Ferrari)

Le auto della primavera

Esposizione di auto d’epoca spider e coupé

A cura del Club Motori di Modena – Scuderia Modena Corse

Dal 13 al 20 aprile

Officine aperte

Visite ad aziende maranellesi dell’automotive:

Retrogarage

Evotek

Autosalone Ferrari Nando

Scuderia Belle Epoque

Toni Auto

Su prenotazione: IAT tel. 0536 073036, info@maranelloplus.com

Dal 19 al 21 aprile

I luoghi di Enzo Ferrari

Passeggiata con narrazioni storiche sui luoghi del Mito Ferrari

In italiano/inglese, 50 partecipanti massimo, durata 1 ora e 20 minuti

Narratori: Paola Gemelli, Daniel Degli Esposti

Partenza e arrivo presso lo IAT del Museo Ferrari

La passeggiata con narrazioni storiche tocca il centro di Maranello, l’ingresso storico della fabbrica Ferrari, la scuola professionale voluta da Enzo Ferrari e il Museo Ferrari, permettendo di scoprire il legame che da 80 anni unisce la casa automobilistica più famosa nel mondo alla città di Maranello.

In collaborazione con Toni Auto e Consorzio Maranello Terra del Mito

Su prenotazione: IAT tel. 0536 073036, info@maranelloplus.com

venerdì 19 aprile partenza ore 9:30 solo ITA

venerdì 19 aprile partenza ore 15 ITA + ENG

sabato 20 aprile partenza ore 9:30 solo ITA

domenica 21 aprile partenza ore 9:30 ITA + ENG

Dal 19 al 21 aprile dalle ore 9 alle 13

Alla scoperta dell’oro nero

Apertura al pubblico dell’Acetaia Comunale di Maranello (Via Abetone Superiore 169/4, località San Venanzio)

Degustazioni di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena nell’atrio del Municipio (Piazza Libertà 33)

A cura del Comitato Maranello Tipico. Info: info@maranellotipico.it

Sabato 20 aprile ore 17

Auditorium Enzo Ferrari, Via Nazionale 78

La Motor Valley tra passato, presente e futuro

Proiezione del docufilm “Motor Valley” realizzato dal giornalista Stefano Ferrari; anteprima del libro dedicato al meccanico Gisberto Leopardi

All’esterno dell’Auditorium esposizione di auto a cura del Club Motori di Modena – Scuderia Modena Corse

Domenica 21 aprile

Auditorium Enzo Ferrari, Via Nazionale 78

Le emozioni della Formula 1

Ore 9 Proiezione del Gran Premio di Formula 1 della Cina (ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, apertura alle 8.30)

Ore 10.30 Presentazione del libro di Renata Nosetto “Giù la visiera… a rincorrer l’estate”, con ospiti, a cura di Monica Zanetti. Conduce Giampaolo Grimaldi, giornalista

MODENA

Visite guidate al Museo Stanguellini

15, 16, 17, 18, 19 aprile ore 15 in italiano, ore 16.30 in inglese

Visite guidate al Museo Panini

13 e 20 aprile ore 10.30

Visite guidate al Museo Enzo Ferrari

13 aprile ore 15 in italiano e inglese

14, 19, 20, 21 aprile ore 15 in italiano, inglese e LIS

Modena City Tour “La Modena di Ferrari e Mann”

13 e 20 aprile ore 14.30

14 e 21 aprile ore 11.00

Info su visitmodena.it

SAN CESARIO SUL PANARO

Una giornata al museo Horacio Pagani

15, 16 e 17 aprile factory tour guidati a prezzi scontati nel Museo Horacio Pagani e nello stabilimento dell’azienda con prenotazione disponibile nei prossimi giorni sul sito modenatur.