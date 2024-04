Mentre continuano da 24 ore le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco impegnati nelle complesse operazioni di ricerca dei quattro dispersi per l’esplosione avvenuta ieri pomeriggio nella centrale idroelettrica di Bargi, oggi in Comune a Camugnano il Sindaco Marco Masinara ha incontrato le Forze dell’ordine, il Ministro del Lavoro Marina Calderone e l’Assessore al Lavoro della Regione Emilia-Romagna Vincenzo Colla. Presenti i Sindaci di Castiglione dei Pepoli Maurizio Fabbri, di Castel Di Casio Marco Aldrovandi e di Monzuno Bruno Pasquini.

Si è parlato di quattro gravi episodi in un solo incidente: scoppio, incendio, crollo e allagamento. Lo stesso comandante dei Vigili del Fuoco ha affermato di non aver mai visto un evento così complesso.

Il Ministro Calderone, che ha spiegato di essere in visita per portare la vicinanza del Governo, dopo l’incontro si è fermata a dialogare con i sindacati.

Nel pomeriggio di oggi il sindaco Lepore ha ricevuto la telefonata dall’amministratore delegato di Enel Flavio Cattaneo. L’ad ci ha tenuto a far sapere che Enel non abbandonerà Suviana e tutto il circondario. Ricostruirà quello che occorre e starà vicino al territorio e a tutta la comunità colpita, oltre ovviamente alle famiglie dei lavoratori coinvolti.

Il sindaco Lepore ha accolto positivamente questo impegno della società verso l’Appennino bolognese ed ha rinnovato il cordoglio a nome della comunità bolognese per la tragedia alla centrale di Suviana.