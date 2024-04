Le Segreterie Regionali delle Organizzazioni sindacali Filt-Cgil e Uiltrasporti dell’Emilia Romagna hanno esteso da 4 a 8 ore lo sciopero del Gruppo FS Italiane, proclamato per domani in adesione a uno sciopero generale. La protesta sindacale avrà inizio alle ore 9.00 per concludersi alle 17.00.

Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dello sciopero.