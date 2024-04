Mattinata interessante, stamane, per l’Open Day che si è tenuto nei locali di Via Lama di Quartirolo a Carpi alla presenza di un folto pubblico, per la presentazione dell’importante servizio svolto in questi anni dal laboratorio New Job Company della Nazareno Word Soc. Cooperativa Sociale, a sostegno delle aziende profit, delle famiglie con persone fragili e di tutta la comunità territoriale per la promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini.

“Dopo un certo numero dipendenti, le aziende devono assumere dei disabili – ha affermato Fabio Fiorini, Responsabile produzione della BBC Moulding Srl di Limidi di Soliera – la nostra azienda ha ritenuto che la Nazareno avesse le giuste competenze per gestire queste figure molto meglio di noi che avremmo potuto incorrere anche nel rischio di danneggiarle. Avendo la possibilità di usufruire dell’art. 22 con cui, NJC, tramite il lavoro può assumere un disabile per conto nostro, abbiamo deciso di appoggiare certe nostre lavorazioni a loro già da quattro anni e ne siamo molto soddisfatti”.

Da quasi trent’anni, questo laboratorio, creare rapporti di lavoro con il mercato delle Aziende profit del Comprensorio grazie all’inserimento lavorativo di persone fragili e disagiate garantendo occupazione ed elevate condizioni professionali dei propri lavoratori.

“Avere una struttura come questa nel nostro territorio – ha sostenuto l’Assessore Tamara Calzolari-, con queste modalità con cui da accoglienza, fa sentire le persone come a casa e costruisce loro una prospettiva di vita, per noi è fondamentale collaborare”.

Anche l’Assessore Riccardo Righi ha ribadito: “Il servizio di vicinanza alle persone ha un significato molto alto e questa realtà lo rappresenta bene, non solo per i disabili ma anche per le loro famiglie, il mio sostegno alle realtà di questo tipo è garantito perché credo fortemente ché la Nazareno ha saputo negli anni costruire una rete territoriale significativa”.

Non è mancata la testimonianza dei genitori di Leonardo, uno degli utenti della New Job Company: “Dopo 3 anni dalla laurea, Leo, ha riacquistato il suo ritmo di vita ed una sua dignità. Oggi è in grado di raggiunge in autonomia il suo posto di lavoro e questo è assolutamente merito delle persone che lo circondano con affetto. Fausto ed i suoi collaboratori osservano dettagliatamente le persone inserite nel gruppo di lavoro anche a livello interpersonale con periodici incontri famiglia-servizi sociali”.

È poi seguita la visita guidata da Fausto Gardini, Coordinatore e responsabile attività della NJC delle varie attività svolte dai gruppi di lavoro presenti nel laboratorio ed il saluto finale.