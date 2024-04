Torna, sabato 13 aprile, l’appuntamento con la “Corri in Croce Blu”, Memorial Giuliano Lamazzi: la camminata/corsa non competitiva organizzata dalla Pubblica Assistenza Sassuolo in collaborazione con la Podistica Sassolese.

Il ritrovo è fissato per le ore 15 in piazzale Avanzini, con la partenza prevista per le ore 16.

Due i percorsi: da km 3,2 e da 8 km tra centro città e parchi, con punti di ristoro lungo il percorso ed all’arrivo.

Iscrizioni sul posto 2 €, fino alle ore 15,45