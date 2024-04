Dei veicoli elettrici se ne sente parlare sempre più spesso ma, complici alcuni fattori economici e strutturali, in Italia il passaggio verso una mobilità privata più sostenibile fatica a prendere piede. Eppure, soprattutto per chi vive in città, una maggiore diffusione di mezzi ad alimentazione elettrica potrebbe portare non pochi vantaggi, sia ambientali che economici. In questo articolo si cercherà di darne una panoramica.

I principali vantaggi della scelta di un mezzo elettrico

I vantaggi derivanti dall’acquisto di veicoli elettrici per chi vive in città sono molteplici e significativi. In primo luogo, il fatto che questi veicoli producano emissioni zero durante il funzionamento rappresenta un notevole beneficio per la qualità dell’aria urbana. Eliminando le emissioni nocive, i veicoli elettrici contribuiscono alla riduzione dell’inquinamento atmosferico, migliorando così la salute pubblica e la qualità della vita nelle città.

Da non sottovalutare poi che i veicoli elettrici contribuiscono a migliorare la vivibilità delle città anche grazie alla loro silenziosità, un vantaggio non trascurabile nelle aree urbane densamente popolate. Il funzionamento quasi completamente privo di rumore di questi veicoli contribuisce a ridurre l’inquinamento acustico, offrendo un ambiente più tranquillo e confortevole per i residenti.

Inoltre, nonostante una delle principali obiezioni ai veicoli elettrici sia che costano molto, questo tipo di mezzi in realtà permettono di risparmiare considerevolmente sul lungo termine. Il costo dell’elettricità, infatti, è minore rispetto al carburante tradizionale e sempre più comuni stanno promuovendo agevolazioni come il parcheggio gratuito o sconti sulle tariffe stradali.

In questo senso, preferire un mezzo elettrico può essere un investimento per il futuro e, per fare fronte alla cifra iniziale d’acquisto, si potrebbe scegliere un finanziamento online, un servizio che spesso permette di simulare il prestito comodamente da casa così da avere sin da subito un’idea più chiara dei tempi e le modalità di restituzione.

Riassumendo, soprattutto in città, l’utilizzo dei veicoli elettrici presenta numerosi vantaggi di cui possono beneficiare i singoli, la collettività e l’ambiente.

Colonnine elettriche in aumento in tutta Italia

In Italia, la diffidenza nei confronti del passaggio ai veicoli elettrici è stata ampiamente attribuita alla carenza di infrastrutture di ricarica adeguata sul territorio nazionale.

Tuttavia, emerge un dato incoraggiante dagli ultimi studi: il numero di colonnine di ricarica è in costante aumento e sono circa 14.000 le nuove infrastrutture di ricarica che sono state installate in tutto il paese nel 2023, un punto a favore importante per la mobilità elettrica, solo in questo modo è possibile incentivare la transizione verso veicoli più sostenibili. In particolare, il nord Italia si distingue per maggiore concentrazione di colonnine presenti, il 58%, per cui i residenti di queste zone al momento sono i più avvantaggiati nell’eventuale scelta di un mezzo elettrico.

In più, un altro messaggio positivo arriva dalla nuova piattaforma online che permette di mappare tutti i punti di ricarica per veicoli elettrici sul territorio nazionale lanciata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. Grazie a questa ulteriore misura, ci si augura che la scelta di veicoli elettrici possa continuare a crescere seguendo il trend già in atto.