Arriva a Bologna, domenica 14 aprile, la Zampalonga: camminata non competitiva in compagnia del nostro amico a quattro zampe.

Questo evento, che si terrà nella mattinata del Lions Day, coinvolgerà adulti e bambini, in una festosa passeggiata insieme, per conoscersi e condividere con gli amanti degli animali un facile percorso in amicizia, divertimento e socializzazione. Tutti possono partecipare.

La partenza e l’arrivo saranno in Piazza VIII Agosto, con un percorso facile di circa km 3,8 nelle strade adiacenti a piazza dell’VIII Agosto e all’interno del Parco della Montagnola.

Ritrovo alle ore 9.30, iscrizioni sul posto, la mattina stessa.

Gadget e omaggi offerti dallo Sponsor “Arcaplanet” per tutti i partecipanti (*), a due e a quattro zampe! (*fino ad esaurimento scorte)

Il ricavato della manifestazione – ad offerta libera – sarà interamente devoluto al Centro Addestramento Cani per ciechi dei Lions a Limbiate (MI). Il Centro di Addestramento Lions ogni anno dona, in comodato gratuito, circa 50 cani: pertanto, essendo nato nel 1959, sino ad oggi ha consegnato circa 2300 cani.

Le città nelle quali si svolgerà la Zampalonga 2024 sono: Bologna, Ferrara, Formigine, Guastalla, Parma e La Spezia.

La manifestazione ha ottenuto il patrocinio del Comune di Bologna e dell’Associazione dell’Ordine dei Veterinari.